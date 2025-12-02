Ракурсhttps://racurs.ua/
Первый этап программы «3000 км по Украине» стартовал в тестовом режиме, фото: «Укрзализныця»
«3000 км по Украине» стартовали в тестовом режиме — Укрзализныцяhttps://racurs.ua/n210644-3000-km-po-ukraine-startovali-v-testovom-rejime-ukrzaliznycya.htmlРакурс
У тестовому режимі стартував перший етап програми «3000 км Україною», згідно з якою кожен громадянин може отримати 3 тис. безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею».
Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Про це сьогодні, 2 грудня, повідомили прес-служби «Укрзалізниці» та Міністерства розвитку громад та територій України.
Зазначається, що в грудні ця ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.
Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або мешканцям прифронтових громад переїхати на зимовий період в інші регіони, — зазначають в «Укрзалізниці».
Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця.
«Щоб скористатися програмою встановіть або оновіть застосунок Укрзалізниці та оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже відзавтра — 3 грудня (з 10.00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п’ятниці 5 грудня», — розповіли у компанії.
На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:
- № 101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ),
- № 103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів,
- № 109/110 Львів — Миколаїв,
- № 115/116 Суми — Київ,
- № 121/122 Миколаїв — Київ,
- № 127/128 Львів — Запоріжжя,
- № 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів,
- № 143/144 Суми — Рахів,
- № 39/40 Солотвино — Запоріжжя,
- № 45/44 Харків — Ужгород,
- № 47/48 Запоріжжя — Мукачево,
- № 51/52 Одеса — Запоріжжя,
- № 53/54 Дніпро — Одеса,
- № 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ,
- № 773/774 Київ — Конотоп,
- № 87/88 Ковель — Запоріжжя,
- № 886/888 Фастів — Чернігів,
- № 895/896 Конотоп — Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- № 15/16 Харків — Ясіня,
- № 17/18 Харків — Ужгород,
- № 41/42 Дніпро — Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
- № 719/720 Харків — Київ,
- № 723/722 Харків — Київ,
- № 731/732 Запоріжжя — Київ.
В «Укрзалізниці» зазначили, що рейси для пілотного етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій:
Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.
Зазначається, що відстань у 3 тис. км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно — це найдовший на сьогодні в Україні маршрут поїзда.
Усі бонусні кілометри не обов’язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року, — додали у компанії.
Програма має такі особливості:
- квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься);
- діти віком від п’яти років також отримують власні 3 тис. км. Для цього вони мають бути додані у акаунт батьків у «Дії» (потрібно додати свідоцтво про народження дитини);
- за програмою доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті;
- програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо;
- кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей;
- 3 тис. км не обов’язково використовувати в грудні 2025 року — найбільшу кількість місць «Укрзалізниця» пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад);
- невикористаний залишок від 3000 км Україною надалі можна буде конвертувати у бонусні «обіймашки» в програмі лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Цей функціонал з’явиться в застосунку «Укрзалізниці» у 2026 році.