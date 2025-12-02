Первый этап программы «3000 км по Украине» стартовал в тестовом режиме, фото: «Укрзализныця»

У тестовому режимі стартував перший етап програми «3000 км Україною», згідно з якою кожен громадянин може отримати 3 тис. безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею».

Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Про це сьогодні, 2 грудня, повідомили прес-служби «Укрзалізниці» та Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що в грудні ця ініціатива працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.

Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або мешканцям прифронтових громад переїхати на зимовий період в інші регіони, — зазначають в «Укрзалізниці».

Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця.

«Щоб скористатися програмою встановіть або оновіть застосунок Укрзалізниці та оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже відзавтра — 3 грудня (з 10.00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п’ятниці 5 грудня», — розповіли у компанії.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№ 101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ),

№ 103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів,

№ 109/110 Львів — Миколаїв,

№ 115/116 Суми — Київ,

№ 121/122 Миколаїв — Київ,

№ 127/128 Львів — Запоріжжя,

№ 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів,

№ 143/144 Суми — Рахів,

№ 39/40 Солотвино — Запоріжжя,

№ 45/44 Харків — Ужгород,

№ 47/48 Запоріжжя — Мукачево,

№ 51/52 Одеса — Запоріжжя,

№ 53/54 Дніпро — Одеса,

№ 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ,

№ 773/774 Київ — Конотоп,

№ 87/88 Ковель — Запоріжжя,

№ 886/888 Фастів — Чернігів,

№ 895/896 Конотоп — Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№ 15/16 Харків — Ясіня,

№ 17/18 Харків — Ужгород,

№ 41/42 Дніпро — Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№ 719/720 Харків — Київ,

№ 723/722 Харків — Київ,

№ 731/732 Запоріжжя — Київ.

В «Укрзалізниці» зазначили, що рейси для пілотного етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій:

Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

Зазначається, що відстань у 3 тис. км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно — це найдовший на сьогодні в Україні маршрут поїзда.

Усі бонусні кілометри не обов’язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року, — додали у компанії.

Програма має такі особливості: