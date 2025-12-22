Хакеры взломали фонотеку Spotify и обещают выложить ее на торренты

Сервис Spotify подвергся хакерским атакам, фото:

Хакери зламали фонотеку популярного сервісу потокового аудіо Spotify та отримали доступ до мільйонів розміщених там аудіофайлів.

Про це повідомляє Billboard.

Самі хакері у блозі Anna’s Archive заявили, що їм вдалося отримати доступ до 86 млн треків та 256 млн рядків метаданих. За оцінками хакерів, це становить трохи менше 300 терабайтів у загальному розмірі.

Тепер вони планують поширити контент через торренти у кілька етапів. Зазначається, що наразі вже опубліковано метадані. Наступним кроком буде публікація музичних файлів у порядку їх популярності, а потім — додаткових даних та обкладинок альбомів.

У Spotify вже підтвердили крадіжку метаданих і те, що хакери отримали доступ до деяких аудіофайлів платформи. У компанії заявили, що вже виявили та вимкнули записи користувачів, які брали участь у цій атаці:

Розслідування несанкціонованого доступу виявило, що третя сторона «зішкрібала» загальнодоступні метадані та використовувала незаконну тактику, щоб обійти DRM для доступу до деяких аудіофайлів платформ.

