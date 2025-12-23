Країна-агресор Росія знову здійснила цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру.

Вночі проти 23 грудня під час комбінованої атаки ворог завдав удари по виробничих об'єктах «Укрнафти». На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив у Facebook.

Обійшлося без постраждалих — це головне. Втім, є руйнування, робота призупинена, тривають невідкладні роботи, — йдеться у повідомленні.

Наразі триває відновлення інфраструктури після нічних обстрілів. Фахівці компанії працюють у посиленому режимі.

Як відомо, 1 та 2 грудня російські дрони атакували цивільні об'єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців. Також газові об'єкти були атаковані ворогом 9 грудня.

Нагадаємо, вночі та зранку 23 грудня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти задіяли для атаки понад 600 дронів і 38 ракет. Передусім ворог бив по енергетиці — у більш ніж 10 областях фіксувалися знеструмлення. Крім того, внаслідок атаки українські атомні електростанції вимушено знизили генерацію електроенергії.