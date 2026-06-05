Российские дроны атаковали Конотоп. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n214245-okkupanty-obstrelyali-konotop-pyatero-ranenyh.html

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Армія Росії атакувала ударними безпілотниками Конотоп.

У ніч на 5 червня ворог вдарив по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Внаслідок російського обстрілу місто залишилося без води і частково без світла. Постраждали щонайменше п’ятеро осіб. Про це міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив у Telegram.

Також російський обстріл спричинив пожежу в приватному будинку, в якому перебували люди. Наразі відомо про постраждалих чоловіка, матір та трьох дітей 2012, 2017 і 2023 років народження. Трьох дітей з мамою доправили до лікарні.

Нагадаємо, 4 червня російські окупанти обстріляли центр селища Ямпіль в Сумській області. Загинули двоє осіб, а четверо жінок зазнали поранень.