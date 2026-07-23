Россияне ударили по предприятию в Павлограде. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала удару по Павлограду.

Внаслідок ворожої атаки у четвер, 23 липня, було пошкоджене підприємство харчової промисловості. Там спалахнула пожежа. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що троє людей загинули. Ще щонайменше 19 осіб дістали поранень. Серед постраждалих дворічна дівчинка. Усі постраждалі перебувають у лікарні й отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, 22 липня російські окупанти обстріляли територію підприємства харчової промисловості. Спалахнула пожежа — горіли автівки та приміщення. Троє осіб дістали поранення: 33-річна жінка та чоловіки віком 25 та 41 року.