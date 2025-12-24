Во время попытки ограбления, скриншот видео

Ракурс

Розбійний напад стався в одній з кав’ярень Дніпровського району Києва.

Зловмисник погрожував працівниці кав’ярні пістолетом та вимагав віддати гроші з каси. Про це сьогодні повідомила прес-служба поліції Києва.

До приміщення закладу зайшов невідомий молодик та, погрожуючи працівниці кав’ярні пістолетом, вимагав віддати йому гроші з каси. Не отримавши бажаного, нападник спробував втекти, однак на виході з закладу його зупинили перехожі та повідомили про розбійний напад до поліції, — розповіли у поліції.

Зловмисника затримали. Ним виявився 20-річний киянин, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. У нього вилучили пістолет та скерували на проведення експертизи.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.