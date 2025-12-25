Путин называл Украину «искусственным» государством. Фото:

Російський диктатор Володимир Путін вважає Україну «штучною» державою.

У Сполучених Штатах Америки розсекретили стенограми розмов Путіна з колишнім президентом США Бушем у 2001, 2005 і 2008 роках. Під час цих розмов де глава РФ переконував американського колегу, що Україна — «штучна» держава. Стенограми опублікувала неурядова експертна установа National Security Archive після того, як виграла судовий позов щодо цього.

Саму ж українську націю він називав фрагментованим суспільством. Також він заявляв, що східні області України начебто були російськими.

Це не нація, сформована природним шляхом. Це штучна країна, створена за радянських часів. Після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини — це майже вся Західна Україна. У 1920-х і 1930-х роках Україна отримала території від росії — це східна частина країни. У 1956 році Кримський півострів було передано Україні, — казав Путін Бушу-молодшому.

На цю стенограму вже відреагувало Міністерство закордонних справ України. Там наголосили, що ще за 13 років до Революції гідності Путін заперечував право України на існування.

Путін заперечував право України на існування у 2001 році, тобто за 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції гідності, яку він часто називає «першопричиною» війни. Насправді її першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах, — наголосив спікер МЗС Георгій Тихий.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що не вважає себе відповідальним за загибель людей у розв’язаній Російською Федерацією війні проти України. Він знову говорив про «державний переворот» в Україні в 2014 році і про «нереалізовані» мінські домовленості. Й ніби через це довелося починати війну.