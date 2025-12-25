Владимир Зеленский провел разговор со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Фото:

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з переговорною командою США.

У четвер, 25 грудня, глава держави порозмовляв із спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Розмова була дуже гарною, а Зеленський подякував американцям за конструктив, інтенсивну роботу, добрі слова та привітання українців із Різдвом. Про це президент написав у Telegram.

За словами Зеленського, цілодобово триває наближення завершення російсько-української війни. У ході сьогоднішньої розмови сторони обговорили значні деталі роботи.

Маємо хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату та тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир — це те, що потрібно всім нам в Україні, Сполучених Штатах, Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає, — зазначив глава держави.

Під час розмови з президентом були секретар РНБО України Рустем Умєров, керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і його заступник Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило й радник ОПУ Олександр Бевз.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що «мирну угоду» з 20 пунктів можуть винести на всеукраїнський референдум та ратифікацію Верховної Ради. Наразі найскладнішим пунктом є питання територій — Росія прагне, щоб Україна вийшла з Донецької області, а США пропонують створити на Донеччині вільну економічну зону.