Во время задержания скриншот видео

https://racurs.ua/n211135-v-rf-zayavili-o-zaderjanii-70-chelovek-molivshihsya-za-zelenskogo-video.html

У Петербурзі силовики увірвалися на збори релігійної організації «Школа єдиного принципу» й затримали 70 її учасників.

Російські ЗМІ стверджують, що учасники зборів нібито молилися за ЗСУ та Зеленського, просили Бога захистити українські регіони від нападів і захистити росіян від мобілізації.

Зазначається, що затриманих опитали та відпустили, проте їм загрожують до 10 років ув’язнення за «дискредитацію російської армії».

Стверджується, що у керівництво організації входять викладачі вишів і шкіл, зокрема професор Петербурзької академії післядипломної педагогічної освіти Ольга Даутова. Її затримали 10 грудня.

На сайті «Школи Єдиного Принципу» зазначено, що вона «розкриває в сучасній образній системі механізми того, що відбувається у світі, і дає методи внутрішнього духовного дозрівання».