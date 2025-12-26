Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время задержания скриншот видео
В РФ заявили о задержании 70 человек, молившихся за Зеленского (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211135-v-rf-zayavili-o-zaderjanii-70-chelovek-molivshihsya-za-zelenskogo-video.htmlРакурс
У Петербурзі силовики увірвалися на збори релігійної організації «Школа єдиного принципу» й затримали 70 її учасників.
Російські ЗМІ стверджують, що учасники зборів нібито молилися за ЗСУ та Зеленського, просили Бога захистити українські регіони від нападів і захистити росіян від мобілізації.
Зазначається, що затриманих опитали та відпустили, проте їм загрожують до 10 років ув’язнення за «дискредитацію російської армії».
Стверджується, що у керівництво організації входять викладачі вишів і шкіл, зокрема професор Петербурзької академії післядипломної педагогічної освіти Ольга Даутова. Її затримали 10 грудня.
На сайті «Школи Єдиного Принципу» зазначено, що вона «розкриває в сучасній образній системі механізми того, що відбувається у світі, і дає методи внутрішнього духовного дозрівання».