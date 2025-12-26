Новини
Під час затримання, скріншот відео

У РФ заявили про затримання 70 осіб, які молилися за Зеленського (ВІДЕО)

26 гру 2025, 20:58
У Петербурзі силовики увірвалися на збори релігійної організації «Школа єдиного принципу» й затримали 70 її учасників.

Російські ЗМІ стверджують, що учасники зборів нібито молилися за ЗСУ та Зеленського, просили Бога захистити українські регіони від нападів і захистити росіян від мобілізації.

Зазначається, що затриманих опитали та відпустили, проте їм загрожують до 10 років ув’язнення за «дискредитацію російської армії».

Стверджується, що у керівництво організації входять викладачі вишів і шкіл, зокрема професор Петербурзької академії післядипломної педагогічної освіти Ольга Даутова. Її затримали 10 грудня.

На сайті «Школи Єдиного Принципу» зазначено, що вона «розкриває в сучасній образній системі механізми того, що відбувається у світі, і дає методи внутрішнього духовного дозрівання».

