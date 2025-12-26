Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского «кавалериста», скриншот видео
Еще один «конный штурмовик» ликвидирован украинским беспилотником (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211136-esche-odin-konnyy-shturmovik-likvidirovan-ukrainskim-bespilotnikom-video.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують намагатися штурмувати позиції захисників України на конях.
Відповідне відео сьогодні, 26 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Фінал цілком передбачуваний: так звана «кавалерія» противника знищується точними ударами наших дронів, — наголосили у бригаді.
На відео показано, як російський «кавалерист» падає з коня після появи поруч українського дрона, після чого тварина тікає, лишивши окупанта на землі.
Є важлива добра новина: завдяки професіоналізму оператора БпЛА батальйону безпілотних систем 92 ОШБр жоден кінь не постраждав, — додали у бригаді.
Нагадаємо, кілька днів тому 92-а ОШБр опублікувала відео ще одного невдалого штурму російських «будьонівців».