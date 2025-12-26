Уничтожение российского «кавалериста», скриншот видео

Російські загарбники продовжують намагатися штурмувати позиції захисників України на конях.

Відповідне відео сьогодні, 26 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Фінал цілком передбачуваний: так звана «кавалерія» противника знищується точними ударами наших дронів, — наголосили у бригаді.

На відео показано, як російський «кавалерист» падає з коня після появи поруч українського дрона, після чого тварина тікає, лишивши окупанта на землі.

Є важлива добра новина: завдяки професіоналізму оператора БпЛА батальйону безпілотних систем 92 ОШБр жоден кінь не постраждав, — додали у бригаді.

Нагадаємо, кілька днів тому 92-а ОШБр опублікувала відео ще одного невдалого штурму російських «будьонівців».