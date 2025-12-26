Уничтожен ряд вражеских целей на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

Ракурс

Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 26 грудня, уразили цілі ворога на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що було уражено:

зосередження живої сили зі складу 14-ї бригади спеціального призначення в населеному пункті Бердянське;

склад матеріально-технічних засобів 228-го мотострілецького полку в районі Старобешевого.

Втрати російських загарбників уточнюються.