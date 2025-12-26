Новости
Уничтожен ряд вражеских целей на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ

Поражен ряд логистических объектов и «спецназ» врага — Генштаб

26 дек 2025, 22:55
Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 26 грудня, уразили цілі ворога на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що було уражено:

  • зосередження живої сили зі складу 14-ї бригади спеціального призначення в населеному пункті Бердянське;
  • склад матеріально-технічних засобів 228-го мотострілецького полку в районі Старобешевого.

Втрати російських загарбників уточнюються.

Окрім того, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині, — додали у Генштабі.

