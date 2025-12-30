Владимир Зеленский назвал компромиссный вариант по Донбассу. Фото:

Компромісний варіант щодо Донбасу назвав президент Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна не може просто залишити власні території у межах можливого мирного врегулювання війни з РФ, адже це суперечить Конституції, позиції українського суспільства та реальній ситуації на місцях. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю для Fox News.

Ми не можемо просто залишити наші території. Це поза межами нашого закону. Ідеться не лише про юридичні норми — там живуть люди, там перебувають наші військові, — розповів він.

Зеленський розповів, що на цих територіях мешкають близько 300 тис. людей, значна частина яких постраждала внаслідок бойових дій. Сотні цивільних дістали поранення, десятки загинули. Саме тому питання територій не може розглядатися суто формально або лише в політичній площині.

Реальним компромісом, за словами Зеленського, може стати створення вільної економічної зони з особливими правилами. Україна піде на таке рішення, тільки якщо українські виборці схвалять це на референдумі.

Якщо буде ухвалено рішення про створення подібної економічної зони, то референдум стане способом або затвердити його, або відхилити, — розповів він.

Глава держави поінформував, що 20-пунктний мирний план наразі узгоджений приблизно на 90%. Невирішеними залишаються лише два пункти, ключовим із яких є саме територіальне питання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що український народ прагне справедливого миру. Хоча 87% українських громадян виступають за мир, одночасно 85% не підтримують виведення Сил оборони України з Донецької та Луганської областей.

