Армия РФ почти ежедневно обстреливает Херсонскую ТЭЦ, без тепла находятся 470 домов. Фото:

https://racurs.ua/n211177-okkupanty-pochti-kajdyy-den-obstrelivaut-hersonskuu-tec-bez-tepla-470-domov.html

Ракурс

Херсонська ТЕЦ майже щодня перебуває під російськими обстрілами.

Наразі немає можливості відновити роботу теплоцентралі. Без централізованого теплопостачання залишаються 470 багатоквартирних будинків, підключених до цієї мережі. Про це заступник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков 30 грудня заявив в ефірі телемарафону.

Наразі влада розглядає декілька варіантів допомоги, щоб окрім ТЕЦ люди мали змогу чимось опалювати свої оселі. Вже завезено електрообігрівачі, які передають соціально незахищеним верствам населення. А «Нафтогаз» надав калорифери для мешканців.

В ОВА заявили, що вже працюють над альтернативними варіантами подачі централізованого тепла. Однак про це не говорять публічно з міркувань безпеки.

Крім того, без електричної енергії досі залишаються 45 населених пунктів, які розташовані у прибережній зоні.

Нагадаємо, 24 грудня в Харкові внаслідок ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі суттєво зменшилася потужність одного з об'єктів теплопостачання міста. Тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення.