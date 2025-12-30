Нардепу Киселю ВАКС избрал меру пресечения

Юрий Кисель, фото: политическая партия «Слуга народа»

У Вищому антикорупційному суді України обрали запобіжний захід народному депутату України від фракції «Слуга народу» Юрію Кісєлю.

Про це Кісєль повідомив сам, коли виходив з зали судових засідань, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що Кісєль відмовився коментувати рішення суду, але повідомив, що як запобіжний захід йому обрали заставу.

Не буду нічого коментувати. Застава, — заявив він.

Суму застави і сам Кісєль, і його адвокати називати відмовились, лише додали, що будуть подавати апеляційну скаргу на рішення суду.

Засідання суду проходило в закритому режимі — про це клопотали і сторона обвинувачення, і сторона захисту. Також у закритому режимі пройшло оголошення рішення.

Також 30 грудня в ВАКС проходить засідання по обранню запобіжного заходу ще одному нардепу від «Слуги народу» — Ігорю Негулевському.

27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за «потрібні» голосування у Верховній Раді.

29 грудня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам цієї групи. Згодом ЗМІ повідомили, що йдеться про: Євгенія Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко, Юрія Киселя та Михайла Лаба.

