Владимир Зеленский и Кирилл Буданов, фото: Telegram/V_Zelensky_official

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента (ФОТО)

2 янв 2026, 14:12
Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента.

Про це Зеленський сьогодні, 2 січня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів, — наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку держави й подальші кроки.

Попереднього очільника Офісу президента — Андрія Єрмака — було звільнено 28 листопада, після того, як він написав заяву про відставку.

Володимир Зеленський та Кирило Буданов, фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

