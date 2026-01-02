Владимир Зеленский и Кирилл Буданов, фото: Telegram/V_Zelensky_official

Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента.

Про це Зеленський сьогодні, 2 січня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів, — наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку держави й подальші кроки.

Попереднього очільника Офісу президента — Андрія Єрмака — було звільнено 28 листопада, після того, як він написав заяву про відставку.