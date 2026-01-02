Украинские партизаны провели разведку химзавода в российском Брянске. Фото:

https://racurs.ua/n211231-partizany-razvedali-himzavod-v-rossiyskom-bryanske-chem-on-osobennyy.html

Ракурс

Розвідку хімзаводу Брянська провели представники руху опору.

Партизани «АТЕШ» провели візуальну розвідку одного з важливих промислових об'єктів РФ — хімічного заводу, який бере участь у виробництві компонентів для реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган» та «Торнадо». Додаткову інформацію про підприємство надала «Таємна Організація Українців», представники якої працюють на цьому заводі. Про це «АТЕШ» 2 січня повідомив у Telegram.

У ході розвідки з’ясувалося, що по території підприємства регулярно рухається вантажний транспорт, також на заводі посилена охорона. Усі входи об'єкт перебувають під постійним контролем озброєних патрулів. Це все підкреслює, що хімзавод є стратегічно важливим для російської «оборонки».

Також стало відомо, що у районі підприємства вкрай погано працює зв’язок, що може бути пов’язане з її цілеспрямованим обмеженням з метою безпеки.

Зібрані розвідувальні дані партизани вже передали Силам оборони України для подальшої оцінки та аналізу.

Нагадаємо, у російській Самарі українські партизани провели розвідку комплексу військових частин, які є критично важливими центрами управління, зв’язку та розвідки всього Центрального військового округу Російської Федерації. Ці об'єкти причетні до командування російськими військами Сході України.