Россияне оснастили «Шахед» инфракрасным прожектором для противодействия ПВО. Фото:

https://racurs.ua/n211240-rf-nachala-ustanavlivat-na-shahedy-projektor-protiv-perehvatchikov-foto.html

Ракурс

Росіяни оснастили «Шахед» інфрачервоним прожектором для засліплення української ППО.

Вперше на дроні-камікадзе типу Shahedвиявили інфрачервоний прожектор, який можна використовувати для протидії українським перехоплювачам та засліплювати пілотів винищувачів. Про це фахівець з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов 2 січня повідомив у Telegram.

Вперше таке бачу на Шахеді. Це ІЧ (Інфрачервоний) прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами, — йдеться у повідомленні.

Фахівець зазначив, що цей пристрій також може бути «маяком», який веде за собою інші безпілотниками із камерами.

Як відомо, інфрачервоний прожектор — це окремий прилад, який випромінює інфрачервоне світло. Воно невидиме для людського ока та дозволяє отримувати чітке чорно-біле зображення у повній темряві.

Нагадаємо, росіяни змогли адаптувати розвідувальний безпілотник «Молнія» до супутникового терміналу Starlink. Це дозволяє оператору завдати дрону команди управління, а також отримувати зображення.