Російський розвідувальний безпілотник «Молнія» адаптували до «Старлінка».

Раніше окупанти використовували FPV-камікадзе літакового типу «Молнія», який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором. Згодом ворог почав використовувати модифікацію «Молнія-2» з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 22 грудня повідомило у Telegram.

Вже зараз розвідники зафіксували новий БпЛА «Молнія-2Р», який призначений для ведення повітряної розвідки. Для цього росіяни інтегрували до апарату мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat із встановленою ліцензійною операційною системою Windows 11.

Також на дрон встановили китайську камеру SIYI ZR10 із десятикратним оптичним зумом та тривісною стабілізацією. Для передачі зображення, телеметрії та команд управління на борту «Молнія-2Р» встановили супутниковий термінал Starlink.

Нагадаємо, у листопаді в Україні розпочалося тестування технології супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell, за допомогою якої можна обмінюватися SMS-повідомленнями зі звичайного 4G-смартфона за відсутності мобільного зв’язку.