Військова допомога для України в 2025 році стала рекордною з початку повномасштабної війни з РФ.

В минулому році Києву вдалося залучити понад 45 млрд дол. допомоги. І це найвищий показник з 2022 року та майже на 30% більше, ніж у 2024 році. Ключовими напрямами підтримки минулоріч стали озброєння та боєприпаси, розвиток ППО та ПРО, інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для української «оборонки», а також навчання, ремонт, технічна підтримка та логістика. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його інформацією, понад 6 млрд дол. спрямовали на розвиток українського ОПУ, зокрема в межах «данської моделі». А ще 3 млрд було отримано з прибутків від заморожених російських активів у Євросоюзі і Великій Британії. Ці гроші пішли на придбання озброєння та розвиток оборонної галузі.

Міжнародна підтримка України стає довгостроковою та системною. Це запорука стримування російської агресії, посилення нашої обороноздатності та забезпечення справедливого миру у Європі. Щиро дякую кожному з наших партнерів за цю надзвичайно важливу підтримку, — зазначив міністр.

Нагадаємо, у грудні Австралія завершила передачу Збройним силам України бойових танків M1A1 Abrams у межах військової допомоги. Перші 37 танків прибули в Україну ще у липні, а кілька тижнів тому була передана остання партія бойових машин.