Російські війська 2 січня знову атакували Херсонську ТЕЦ.

Сьогодні на теплоцентраль було зафіксовано щонайменше чотири прильоти. А з початку року об'єкт зазнав щонайменше десяти ударів з боку окупантів. Наразі на місці працюють фахівці «Нафтогазу», які оцінюють ступінь руйнувань і планують подальші дії. Через постійні обстріли ТЕЦ більше не може працювати у звичному режимі. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив у Facebook.

За його інформацією, наразі «Нафтогаз» координує свої дії з місцевою владою, аби якнайшвидше забезпечити теплом мешканців Херсона. Корецький заявив про доставку тисячі електрообігрівачів, а ще 500 обігрівачів із газовими балонами місту передадуть найближчим часом. Крім того, додаткова тисяча обігрівачів вже закуплена й буде відправлена.

Нагадаємо, 30 грудня керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив про відсутність можливості відновити роботу теплоцентралі. Без централізованого теплопостачання станом на тоді залишалися 470 багатоквартирних будинків, підключених до цієї мережі.

В ОВА працюють над альтернативними варіантами подачі централізованого тепла, але не розкривають деталей з міркувань безпеки.