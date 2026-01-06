Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ в Костромской области РФ. Фото:

Ракурс

Ураження арсенал ГРАУ у Костромській області Росії підтвердило українське командування.

Сили оборони України атакували 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Нея. Ціль була уражена, а на території об'єкта виникла пожежа. Масштаб збитків наразі уточнюється. Місцева влада оголосила евакуацію населення. Про це Генеральний штаб ЗСУ 6 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що цей ракетний арсенал є складським комплексоим тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС Росії. Там зберігають, технічно обслуговують та підготовують до відвантаження артилерійські снаряди та ракети тактичного й оперативно-тактичного рівнів.

Внаслідок атаки, як запевнили в Генштабі, в окупантів суттєво порушені логістичні ланцюги постачання боєприпасів й знижені оперативні можливості бойових підрозділів. Це повинно ускладнити проведення наступальних дій.

Сили оборони України продовжують планомірні заходи зі зниження воєнних спроможностей і наступального потенціалу російських окупаційних військ. Уражаються цілі, які безпосередньо забезпечують ведення збройної агресії проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що у Нейському районі Костромської області Росії прогриміли вибухи на арсеналі № 100 Головного ракетно-артилерійського управління, після чого всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення із прилеглих населених пунктів.