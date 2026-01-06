Вражено ще кілька важливих об’єктів на території РФ, скріншот відео

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об'єктах у російському тилу.

Про це сьогодні, 6 січня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в СБУ.

Так, у Нейському районі Костромської області РФ сталася «бавовна» на арсеналі № 100 Головного ракетно-артилерійського управління, після чого всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення із прилеглих населених пунктів.

Це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків, — зазначило джерело агентства.

Також дрони «Альфи» вразили нафтобазу «Геркон Плюс» у населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора Липецької області РФ. Там внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три російські області: Тамбовську, Воронезьку та Липецьку.

Усі російські тилові об'єкти, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними цілями, — наголосило джерело агентства.

Джерело: «Укрінформ»