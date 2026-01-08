Новости
Россия атаковала двумя «Искандерами» многоэтажки. Фото:

Армия РФ ударила двумя «Искандерами» по многоэтажкам в Кривом Роге

Російська армія обстріляла житлові будинки в Кривому Розі.

У четвер, 8 січня, загарбники вдарили двома балістичними «Іскандерами» по багатоквартирних будинках. Внаслідок обстрілу є поранені. Про це голова оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо. Скінчені тварюки…, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня внаслідок російського ракетного удару у Кривому Рогу був уражений об'єкт інфраструктури. Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Наступного дня стало відомо, що в Кривому Розі вже відновили у повному обсязі водопостачання і тиск в системі. Також були перезапущені всі понад 30 котелень. Попри це місцева влада попередила про можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії. На генератори обіцяли перемкнути «все, що можна утримати».

