Российский дрон повредил здание посольства Катара в Киеве. Фото: ГСЧС

Ракурс

Російський нічний масований обстріл Києва призвів до пошкодження будівлі посольства Катару в Києві.

Ця держава багато робить для посередництва з РФ, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах. Про це президент Володимир Зеленський 9 січня повідомив у Telegram.

Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об'єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля посольства Катару, — йдеться у повідомленні.

За словами глави держави, ворожа атака відбулася на тлі похолодання і була спрямована проти людей. Він також підтвердив застосування Росією ракети «Орєшнік».

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ поінформували, у столиці пошкоджено 40 об'єктів, з них 20 — це житлові будинки. До ліквідації наслідків залучили майже 500 рятувальників і 100 одиниць техніки.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що вночі окупанти атакували районні котельні. Місто Славутич залишилося без світла через обстріли. Енергетики вже відновлюють світло для близько 3 тис. абонентів на Чернігівщині.

Нагадаємо, РФ вночі застосувала проти України 278 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 242 різноманітних дронів. Основним напрямком атаки була Київська область. Захисникам неба вдалося збити та подавити 244 повітряні цілі, а влучання 18 ракет та 16 дронів-камікадзе було зафіксовано на 19 локаціях.