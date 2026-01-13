Новости
Аварийные обесточивания действуют в Киевской области, фото: kashtan.news

Ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до уровня левого берега — Yasno

13 янв 2026, 20:06
У Києві погіршилася ситуація зі світлом на правому березі, наразі усе місто перебуває у екстрених відключеннях.

Про це сьогодні, 13 січня, вдень на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега, — наголосив він.

Прес-служба «Укренерго» сьогодні ввечері повідомила, що у Києві та області триває ліквідація кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру.

Зазначається, що, попри складні погодні умови, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються цілодобово.

Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, — розповіли у компанії.

В Укренерго додали, що енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного енергопостачання усіх споживачів.

Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її максимально ощадливо! — наголосили у компанії.

Источник: Ракурс


