У Києві погіршилася ситуація зі світлом на правому березі, наразі усе місто перебуває у екстрених відключеннях.
Про це сьогодні, 13 січня, вдень на своїй Фейсбук-сторінці повідомив директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.
Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилась до рівня лівого берега, — наголосив він.
Прес-служба «Укренерго» сьогодні ввечері повідомила, що у Києві та області триває ліквідація кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру.
Зазначається, що, попри складні погодні умови, аварійно-відновлювальні роботи відбуваються цілодобово.
Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, — розповіли у компанії.
В Укренерго додали, що енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного енергопостачання усіх споживачів.
Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її максимально ощадливо! — наголосили у компанії.