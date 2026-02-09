Более 1 тыс. 400 многоэтажек в Киеве до сих пор остаются без отопления. Фото: ГСЧС

Понад 1 тис. 400 багатоповерхівок у Києві досі залишаються без опалення.

Ситуація з теплопостачанням найскладніша в столиці. У місті буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. У межах програми пакунків тепла людям роздадуть 40 тис. таких пакунків, значна частина яких буде саме у столиці. Про це президент Володимир Зеленський після селектора щодо ситуації в енергетиці написав у Telegram.

Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку, — йдеться у повідомленні.

Глава держави додав, що заслухав доповіді щодо ситуації на Київщині, у Харкові та області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Дніпровщині, у Кропивницькому та області.

Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині. У цьому регіоні шість населених пунктів у важких енергетичних умовах через удари російських безпілотників.

Зеленський також обговорив з міністром енергетики Денисом Шмигалем ситуацію з атомною генерацією. Він зазначив, що обʼєкти атомної генерації залишаються мішенями для армії РФ, тому потрібно більше захисту та дій від світу.

Нагадаємо, після масованих російських ударів по українській енергетиці найскладніша ситуація з електрикою та опаленням спостерігається у Києві. У столиці розгорнули понад 200 пунктів обігріву, які за добу відвідало майже 9 тис. людей.