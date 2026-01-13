Новости
В Киеве – самая сложная ситуация с электроэнергией, фото:

Прогнозов возобновления электроснабжения в Киеве пока давать не можем — Минэнерго

13 янв 2026, 16:52
У Міністерстві енергетики наразі не можуть прогнозувати час відновлення електропостачання у Києві.

Про це сьогодні, 13 січня, під час брифінгу заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Найскладнішою ситуація є у столичному регіоні, в місті Києві. Це наслідок масованого удару по енергооб'єктах, — наголосив він. — Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень поки не діють, діють аварійні графіки.

Колісник зазначив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають і відбуваються фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік.

Але ситуація досить складна і бачимо, що зараз ніяких прогнозів ми давати не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки, — наголосив він.

