У Києві – найскладніша ситуація з електроенергією

https://racurs.ua/ua/n211428-prognoziv-vidnovlennya-elektropostachannya-u-kyievi-narazi-davaty-ne-mojemo-minenergo.html

Ракурс

У Міністерстві енергетики наразі не можуть прогнозувати час відновлення електропостачання у Києві.

Про це сьогодні, 13 січня, під час брифінгу заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Найскладнішою ситуація є у столичному регіоні, в місті Києві. Це наслідок масованого удару по енергооб'єктах, — наголосив він. — Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень поки не діють, діють аварійні графіки.

Колісник зазначив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають і відбуваються фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік.