Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві – найскладніша ситуація з електроенергією

Прогнозів відновлення електропостачання у Києві наразі давати не можемо — Міненерго

13 січ 2026, 16:52
999

У Міністерстві енергетики наразі не можуть прогнозувати час відновлення електропостачання у Києві.

Про це сьогодні, 13 січня, під час брифінгу заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Найскладнішою ситуація є у столичному регіоні, в місті Києві. Це наслідок масованого удару по енергооб'єктах, — наголосив він. — Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень поки не діють, діють аварійні графіки.

Колісник зазначив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають і відбуваються фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік.

Але ситуація досить складна і бачимо, що зараз ніяких прогнозів ми давати не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів