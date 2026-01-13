Віталій Кличко, фото: Офіційний портал Києва

У Києві після обстрілу, здійсненого рашистами сьогодні, 13 січня, зріс дефіцит електроенергії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна, — наголосив Кличко.

Також без опалення наразі близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності! — додав Кличко. — Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації.

Кличко також повідомив, що дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Йдеться, зокрема, про «Київтеплоенерго», «Київводоканал», керуючі компанії та «Київавтодору».