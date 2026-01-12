Причину аварійних відключень у Києві та області назвали в Міненерго

Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві та області запровадили аварійні відключення світла
Київ та частина Київщини сьогодні, 12 січня, вдень перейшли на екстрені відключення світла. Планові графіки наразі не діятимуть.
Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що причиною запровадження екстрених відключень стали:
- вкрай серйозні та масштабні пошкодження енергосистеми після безпрецедентних обстрілів;
- низькі температури і негода, що накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему.
Просимо ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам — бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з’являється в мережі, — наголошують у міністерстві.
В Міненерго додали, що відновлювальні роботи тривають цілодобово. Місто повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість.
Нагадаємо, раніше сьогодні прес-служба ДТЕК повідомила, що за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення по всьому Києву.