В Киеве и области ввели аварийные отключения света

Причину аварийных отключений в Киеве и области назвали в Минэнерго

12 янв 2026, 15:27
Київ та частина Київщини сьогодні, 12 січня, вдень перейшли на екстрені відключення світла. Планові графіки наразі не діятимуть.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що причиною запровадження екстрених відключень стали:

  • вкрай серйозні та масштабні пошкодження енергосистеми після безпрецедентних обстрілів;
  • низькі температури і негода, що накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему.

Просимо ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам — бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з’являється в мережі, — наголошують у міністерстві.

В Міненерго додали, що відновлювальні роботи тривають цілодобово. Місто повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість.

Нагадаємо, раніше сьогодні прес-служба ДТЕК повідомила, що за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення по всьому Києву.

Источник: Ракурс


