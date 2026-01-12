Причину аварийных отключений в Киеве и области назвали в Минэнерго

В Киеве и области ввели аварийные отключения света

Ракурс

Київ та частина Київщини сьогодні, 12 січня, вдень перейшли на екстрені відключення світла. Планові графіки наразі не діятимуть.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що причиною запровадження екстрених відключень стали:

вкрай серйозні та масштабні пошкодження енергосистеми після безпрецедентних обстрілів;

низькі температури і негода, що накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему.

Просимо ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам — бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з’являється в мережі, — наголошують у міністерстві.

В Міненерго додали, що відновлювальні роботи тривають цілодобово. Місто повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість.

