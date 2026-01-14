Рада поддержала продление военного положения и мобилизации

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Ракурс

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану ще на 90 діб — до 4 травня 2026 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Знову на 90 діб. Це вже буде 18-тий раз коли Рада голосує за ці питання, — наголосив Железняк.

За відповідне рішення проголосували 333 народні обранці. Проти — один.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що голосував проти.

Вже рік я голосую проти. Поки не буде демобілізації і чітких термінів служби — я не буду підтримувати продовження бусифікації. Спочатку чіткі терміни служби — потім все інше, — наголосив він.

Крім того, Рада підтримала продовження загальної мобілізації — теж на 90 днів. За — 312 народних обранців, проти — один.

Далі документи очікує підписання головою Верховної Ради та президентом.