Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації

14 січ 2026, 13:52
999

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану ще на 90 діб — до 4 травня 2026 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Знову на 90 діб. Це вже буде 18-тий раз коли Рада голосує за ці питання, — наголосив Железняк.

За відповідне рішення проголосували 333 народні обранці. Проти — один.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що голосував проти.

Вже рік я голосую проти. Поки не буде демобілізації і чітких термінів служби — я не буду підтримувати продовження бусифікації. Спочатку чіткі терміни служби — потім все інше, — наголосив він.

Крім того, Рада підтримала продовження загальної мобілізації — теж на 90 днів. За — 312 народних обранців, проти — один.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Далі документи очікує підписання головою Верховної Ради та президентом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів