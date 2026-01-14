Читайте також
Михайло Федоров, фото: соціальні мережі
Рада проголосувала за призначення Федорова міністром оборони
Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.
Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Таким чином, Федоров став вже четвертим міністром оборони за час повномасштабної війни.
За призначення Федорова проголосували 277 народних обранців зі всіх фракцій парламенту:
- «Слуга народу» — 171;
- «Європейська Солідарність» — 17;
- «Батьківщина» — 2;
- «Платформа за життя та мир» — 17;
- «Голос» — 13;
- «Відновлення України» — 14;
- «Партія «За майбутнє" - 12;
- «Довіра» — 17.