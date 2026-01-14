Рада проголосувала за призначення Федорова міністром оборони

Михайло Федоров, фото: соціальні мережі

Ракурс

Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином, Федоров став вже четвертим міністром оборони за час повномасштабної війни.

За призначення Федорова проголосували 277 народних обранців зі всіх фракцій парламенту: