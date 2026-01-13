Читайте також
Результати голосування, фото: Ярослав Железняк
Раді не вистачило голосів для призначення Шмигаля на нову посаду
Верховна Рада не призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра та міністра енергетики.
За призначення Шмигаля проголосували лише 210 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Також Верховна Рада сьогодні не змогла перейти до голосування за призначення Михайла Федорова міністром оборони.
Таким чином, сьогодні Рада не змогла ухвалити відповідні кадрові рішення. За словами Железняка, до цих питань депутати повернуться завтра, 14 січня.
Країна залишилась без Міністра енергетики, голови СБУ та Міністра оборони під час повномасштабної війни, — наголосив Железняк.