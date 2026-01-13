Ракурсhttps://racurs.ua/
Парламентські комітети Верховної Ради підтримали призначення Михайла Федорова та Дениса Шмигаля на нові посади, фото: Рух «Чесно»
Комітети Ради підтримали призначення Федорова та Шмигала на нові посади
Парламентський Комітет з питань національної безпеки одноголосно підтримав призначення Михайла Федорова на посаду Міністра оборони.
За відповідне рішення проголосували усі 16 членів комітету. Про це сьогодні, 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Також сьогодні Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики — першого віце-премʼєр-міністра України.
За це проголосували 19 членів комітету, утрималися двоє. Проти ніхто не проголосував.
Крім того, від прем'єр-міністра надійшло подання на призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна.
Комітет з питань економічної політики вже підтримав таке призначення.
Очікується, що Верховна Рада проголосує за відповідні рішення сьогодні.