Рада звільнила з посад Шмигаля та Федорова

Денис Шмигаль та Михайло Федоров, фото: Міністерство оборони
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 13 січня, звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.
Про це у своєму Teelgram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 265 народних обранців:
- «Слуга народу» — 180 депутатів;
- «Батьківщина» — 17;
- «Платформа за життя та мир» — 16;
- «Відновлення України» — 11;
- «За майбутнє" - 12;
- «Довіра» — 18.
Фракції «Євросолідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за це рішення.
Також народні депутати сьогодні голосами 270 депутатів підтримали звільнення Михайла Федорова з посади першого віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації:
- «Слуга народу» — 186 депутатів;
- «Батьківщина» — 16;
- «Платформа за життя та мир» — 15;
- «Відновлення України» — 11;
- «За майбутнє" - 13;
- «Довіра» — 17.
«Євросолідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за це рішення.