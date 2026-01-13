Новости
Ракурс
Денис Шмигаль и Михаил Федоров, фото: Министерство обороны

Рада уволила с должностей Шмыгаля и Федорова

13 янв 2026, 15:01
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 13 січня, звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Про це у своєму Teelgram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 265 народних обранців:

  • «Слуга народу» — 180 депутатів;
  • «Батьківщина» — 17;
  • «Платформа за життя та мир» — 16;
  • «Відновлення України» — 11;
  • «За майбутнє" - 12;
  • «Довіра» — 18.

Фракції «Євросолідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за це рішення.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Також народні депутати сьогодні голосами 270 депутатів підтримали звільнення Михайла Федорова з посади першого віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації:

  • «Слуга народу» — 186 депутатів;
  • «Батьківщина» — 16;
  • «Платформа за життя та мир» — 15;
  • «Відновлення України» — 11;
  • «За майбутнє" - 13;
  • «Довіра» — 17.

«Євросолідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за це рішення.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


