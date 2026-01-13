Рада уволила с должностей Шмыгаля и Федорова

Денис Шмигаль и Михаил Федоров, фото: Министерство обороны

https://racurs.ua/n211424-rada-uvolila-s-doljnostey-shmygalya-i-fedorova.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 13 січня, звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Про це у своєму Teelgram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 265 народних обранців:

«Слуга народу» — 180 депутатів;

«Батьківщина» — 17;

«Платформа за життя та мир» — 16;

«Відновлення України» — 11;

«За майбутнє" - 12;

«Довіра» — 18.

Фракції «Євросолідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за це рішення.

Також народні депутати сьогодні голосами 270 депутатів підтримали звільнення Михайла Федорова з посади першого віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації:

«Слуга народу» — 186 депутатів;

«Батьківщина» — 16;

«Платформа за життя та мир» — 15;

«Відновлення України» — 11;

«За майбутнє" - 13;

«Довіра» — 17.

«Євросолідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за це рішення.