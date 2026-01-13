Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля на новую должность

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада не призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра та міністра енергетики.

За призначення Шмигаля проголосували лише 210 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також Верховна Рада сьогодні не змогла перейти до голосування за призначення Михайла Федорова міністром оборони.

Таким чином, сьогодні Рада не змогла ухвалити відповідні кадрові рішення. За словами Железняка, до цих питань депутати повернуться завтра, 14 січня.