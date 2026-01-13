Новости
Парламентские комитеты Верховной Рады поддержали назначение Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля на новые должности, фото: Рух «Чесно»

Комитеты Рады поддержали назначение Федорова и Шмыгаля на новые должности

13 янв 2026, 16:11
Парламентський Комітет з питань національної безпеки одноголосно підтримав призначення Михайла Федорова на посаду Міністра оборони.

За відповідне рішення проголосували усі 16 членів комітету. Про це сьогодні, 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також сьогодні Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики — першого віце-премʼєр-міністра України.

За це проголосували 19 членів комітету, утрималися двоє. Проти ніхто не проголосував.

Крім того, від прем'єр-міністра надійшло подання на призначення Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна.

Комітет з питань економічної політики вже підтримав таке призначення.

Очікується, що Верховна Рада проголосує за відповідні рішення сьогодні.

