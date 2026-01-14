Новости
Ракурс
Михаил Федоров, фото: социальные сети

Рада проголосовала за назначение Федорова министром обороны

14 янв 2026, 13:16
999

Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином, Федоров став вже четвертим міністром оборони за час повномасштабної війни.

За призначення Федорова проголосували 277 народних обранців зі всіх фракцій парламенту:

  • «Слуга народу» — 171;
  • «Європейська Солідарність» — 17;
  • «Батьківщина» — 2;
  • «Платформа за життя та мир» — 17;
  • «Голос» — 13;
  • «Відновлення України» — 14;
  • «Партія «За майбутнє" - 12;
  • «Довіра» — 17.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


