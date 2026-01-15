Российский дрон во Львове упал возле памятника Бандере. Фото:

Російські безпілотники вночі 15 січня атакували Львів.

Ворожий дрон влучив по дитячому майданчику біля памʼятника Степанові Бандері. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Вибухова хвиля зачепила комунальника, який розчищав сніг, але з ним усе гаразд. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше, — наголосив мер.

Вилетіли вікна у будівлях, які розташовані поруч. Зокрема, це сталося у корпусі Львівської політехніки та житлових будинках.

Внаслідок нічної ворожої атаки в обласному центрі тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі там не курсує, а через перекриття не їздять тролейбусні маршрути № 27, № 32 та № 38.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що профільні служби виїхали на місце падіння БпЛА. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня в Житомирській області окупанти атакували декілька об'єктів критичної інфораструктури в Коростенському та Звягельському районах. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.