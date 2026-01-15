РФ атаковала Украину 82 ударными БпЛА, ПВО обезвредила 60 целей. Фото:

https://racurs.ua/n211467-rf-atakovala-ukrainu-82-udarnymi-bpla-pvo-obezvredila-60-celey.html

Ракурс

Країна-агресор Росія в ніч на 15 січня атакувала 82 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

Ворог запустив дрони з російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська й Міллерово, а також із Гвардійського в окупованого Криму, а також Донецька. Близько 60 дронів були «шахедами». Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що українська ППО знешкодила 61 ворожий БпЛА. Ще 21 дрон-камікадзе влучив на 13 локаціях, а уламки безпілотників упали на трьох локаціях.

У Повітряних силах додали, що ворожа атака наразі триває і в повітряному просторі фіксуються декілька ворожих БпЛА.

Тим часом у ДСНС поінформували, що у Києві уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок у Солом’янському районі. Ворожий дрон влучив на рівні технічного поверху. Там було зафіксоване руйнування стіни на площі близько 4 кв. м. На щастя, ніхто не постраждав.

А у Новопільській громаді Криворізького району Дніпропетровської області, як поінформували в ОВА, була пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, Російський безпілотник вночі 15 січня влучив у дитячий майданчик у центрі Львова. БпЛА впав та вибухнув поблизу пам’ятника Степану Бандері. На щастя, ніхто не постраждав.