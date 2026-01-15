Последствия пожара в жилом многоэтажке Львова, фото: ГСЧС

Туристичний газовий балончик спричинив пожежу в одній із житлових 16-поверхівок Львова.

Про це сьогодні, 15 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Мешканці шостого поверху почули вибух і відчули запах диму. Вони викликали рятувальників та зателефонували до власниці квартири. Однак жінка не змогла самостійно відчинити двері, оскільки ті деформувалися внаслідок вибуху. Їх зрізали рятувальники за допомогою спецінструменту, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що ймовірною причиною вибуху став туристичний балончик, який під час відсутності електропостачання залишався на електричній плиті: після відновлення подачі електроенергії він нагрівся та вибухнув, що й спричинило займання.

На щастя, постраждалих немає. У квартирі, окрім кота, який також не постраждав, нікого не було, — додали у ДСНС.

У відомстві наголошують: