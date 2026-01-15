Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: PxHere

Все ОВА и КМВА в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии — Свириденко

15 янв 2026, 21:45
999

Усі обласні військові адміністрації та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

Про це сьогодні, 15 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд, енергетики та всі служби продовжують працювати у режимі 24/7. Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль, — зазначила вона. — Цілодобово працює Лінія 112 в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

За словами Свириденко, енергосистема України перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров