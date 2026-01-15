Новини
В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото: PxHere

Усі ОВА та КМВА у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії — Свириденко

15 січ 2026, 21:45
999

Усі обласні військові адміністрації та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

Про це сьогодні, 15 січня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Уряд, енергетики та всі служби продовжують працювати у режимі 24/7. Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль, — зазначила вона. — Цілодобово працює Лінія 112 в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання.

За словами Свириденко, енергосистема України перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму.

Джерело: Ракурс


