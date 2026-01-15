Новости
В Украине переходят на онлайн-обучение, фото: Vlasno.info

Все учебные заведения обязаны немедленно перейти на онлайн-обучение или продлить каникулы — Минобразования

15 янв 2026, 22:00
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці усі навчальні заклади мають перейти на онлайн-навчання або запровадити чи продовжити канікули.

Відповідне рішення ухвалив уряд. Про це сьогодні, 15 січня, ввечері повідомила прес-служба Міністерства освіти.

Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні, — наголосили в міністерстві.

Зазначається, що ОВА та іншим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно вжити заходів щодо:

  • переходу на дистанційну форму навчання;
  • або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

КМДА — запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року. У Києві заклади дошкільної освіти ухвалюють рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці, — додали в міністерстві.

