В Украине переходят на онлайн-обучение, фото: Vlasno.info

Ракурс

Через надзвичайну ситуацію в енергетиці усі навчальні заклади мають перейти на онлайн-навчання або запровадити чи продовжити канікули.

Відповідне рішення ухвалив уряд. Про це сьогодні, 15 січня, ввечері повідомила прес-служба Міністерства освіти.

Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні, — наголосили в міністерстві.

Зазначається, що ОВА та іншим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно вжити заходів щодо:

переходу на дистанційну форму навчання;

або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.