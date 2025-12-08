Украинским студентам повысят стипендии, фото: Too Cool Traffic School

У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено збільшення стипендій для студентів вдвічі.

Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Про це сьогодні, 8 грудня, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

У Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше ніж у 2025 році, — вказано в повідомленні.

Таким чином, з вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

стипендія Президента України зросте з 10 тис. грн до 20 тис. грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України — з 4 тис. 400 грн до 8 тис. 800 грн;

стипендія Кабінету міністрів України — з 4 тис. грн до 8 тис. грн;

мінімальна академічна стипендія — з 2 тис. грн до 4 тис. грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 тис. 910 грн до 5 тис. 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 2 тис. 550 грн до 5 тис. 100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 тис. 710 грн до 7 тис. 420 грн.

Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

стипендія Президента України зросте з 7 тис. 600 грн до 15 тис. 200 грн;

стипендія Верховної Ради України — з 3 тис. 320 грн до 6 тис. 640 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 1 тис. 510 грн до 3 тис. 20 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 тис. 197 грн до 4 тис. 394 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 1 тис. 930 грн до 3 тис. 860 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 тис. 809 грн до 5 тис. 618 грн.