В Украине может уменьшиться количество школ

https://racurs.ua/n208708-pravitelstvo-ne-budet-finansirovat-shkoly-gde-uchatsya-menee-45-detey-minobrazovaniya.html

Ракурс

Уряд з 1 вересня 2025 року не фінансуватиме коштом освітньої субвенції школи (крім закладів початкової освіти) із кількістю учнів менш як 45, а з 1 вересня 2026 року — менш ніж 60.

Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на відповідь Міносвіти на запит.

Наразі інформації про кількість таких закладів наразі ще немає - вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025−2026 навчальний рік.

Зазначається, що однією з причин цього нововведення є висока вартість навчання на одного учня в таких школах. За даними МОН:

на освіту одного учня із села держава в середньому на рік витрачає 30,4 тис. грн;

у місті цей показник становить 24,4 тис. грн;

у деяких селах вартість навчання одного учня сягає понад 51 тис. грн. Це повʼязано з потребою утримувати й виплачувати зарплату працівникам великої кількості шкіл, у яких навчається мало учнів.

Водночас рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти ухвалюють місцеві ради. Тож місцеві органи самоврядування можуть вирішити:

довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу;

або оплачувати працю вчителів малих шкіл із місцевих бюджетів.

Це вже не перше таке рішення — з 1 вересня 2016 року з освітньої субвенції не фінансують школи, у яких навчаються менш як 25 учнів.

Джерело: «Громадське»